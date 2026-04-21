株式会社 明治が新商品「きたきたのこのこの山里」を、4月14日から全国のコンビニや駅売店で発売（数量・期間限定）しています。同社が販売する「きのこの山」と「たけのこの里」の垣根を取り払い、二つの美味しさを一つに凝縮したのが「きたきたのこのこの山里」だという同社コンフェクショナリーマーケティング部チョコスナックグループの吉田伊織さんに新商品開発の背景などを伺いました。「きのこの山とたけのこの里、どっちが