株式会社アイベックが運営する出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」は、交際経験がある成人男女１００人を対象に、「恋愛における束縛」に関するアンケート調査を実施し、２１日に発表した。「恋人のどのような言動を『束縛されている』と感じますか？（複数回答可）」とたずねたところ、最多は「異性との連絡を禁止しようとしてくる」１３１人（６５・５％）という結果に。以下「恋人のスケ