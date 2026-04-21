からあげ専門店「からやま」は、2026年4⽉24⽇(金)から「豚メンチからあげ盛り定食」を期間限定で販売する。粗挽きの豚肉を使用したメンチからあげは、ジューシーな肉汁と、濃厚な味わいが特徴だ。同店の人気商品「カリッともも」と目玉焼き、ポテトフライを組み合わせた、食べごたえのある定食は、テイクアウトも可能。自宅や職場でのランチなど、幅広いシーンに合わせて専門店の味が楽しめる。〈商品概要〉※⼀