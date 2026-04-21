神戸は準決勝でアル・アハリに1-2で敗れたヴィッセル神戸は現地時間4月20日、サウジアラビアで行われているAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）準決勝でアル・アハリ（サウジアラビア）と対戦。FWが武藤嘉紀のゴールで先制するも、その後に逆転を許し、1-2で涙の準決勝敗退となった。神戸は前半30分にセットプレーから武藤が決めて先制。しかし、後半にFWガレーノ、FWイヴァン・トニーにゴールを許して逆転負け。決勝まで