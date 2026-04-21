一部改良で利便性が向上したヤリスへの反響2026年3月2日に、トヨタからコンパクトカー「ヤリス」の一部改良モデルが発売されました。自販連（日本自動車販売協会連合会）調べによるとヤリスシリーズ全体で2025年度の販売台数で1位を獲得するなど、その人気の高さがうかがえます。【画像】超いいじゃん！ これが“一番安い”トヨタの新「コンパクトカー」です！ 画像を見る！（30枚以上）今回の一部改良では、ユーザーからの