一部改良で利便性が向上したヤリスへの反響

2026年3月2日に、トヨタからコンパクトカー「ヤリス」の一部改良モデルが発売されました。

自販連（日本自動車販売協会連合会）調べによるとヤリスシリーズ全体で2025年度の販売台数で1位を獲得するなど、その人気の高さがうかがえます。

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今回の一部改良では、ユーザーからの要望が多かった装備の充実が図られていますが、販売店にはどのような反響があるのでしょうか。

ヤリスは、2020年2月に「ヴィッツ」の後継車として登場しました。

日本国内の道路事情に適したコンパクトなサイズ感を維持しながら、新開発のプラットフォームやパワートレインを採用。クラス世界トップレベルの低燃費や軽快なハンドリングを特徴としています。

トヨタのコンパクトカー向けTNGAプラットフォーム（GA-B）を採用しています。軽量かつ高剛性なボディと低重心の設計で、従来のコンパクトカーの枠を超える上質な乗り心地を実現しています。

ボディサイズは全長3950mm×全幅1695mm×全高1495-1510mm、ホイールベースは2550mmです。

エクステリアは躍動感のある洗練されたスタイリッシュなデザインとなっています。またインテリアは機能性と上質さを兼ね備えた空間が特徴です。

パワートレインは1.5リッターダイナミックフォースエンジンを採用した新世代ハイブリッドシステムを筆頭に、1.5リッターガソリン、1.0リッターガソリンの3種類を設定。

駆動方式は2WDに加え、ハイブリッド車には電気式4WDシステム「E-Four」、ガソリン車（1.5L）には4WDが用意されています。



安全面も充実しており、交差点での出会い頭時における車両や自動二輪車を検出する最新のToyota Safety Senseを搭載しています。

燃費性能は、「X（2WD）」のハイブリッドモデルでWLTCモード燃費36km／Lという世界トップレベルの数値を達成。圧倒的な燃費性能を実現しています。

今回の改良では、ハイブリッド車に「電動パーキングブレーキ」と「ブレーキホールド機能」が標準装備されました。

また、スマートエントリー＆スタートシステムが全グレードに標準化されたほか、Gグレードには8インチ、最上位のZグレードには10.5インチの大型ディスプレイオーディオPlusが標準装備されるなど、利便性が大幅に強化されています。

それでは、今回発表された改良モデルについて、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。トヨタの販売店スタッフは次のように話します。

「ヤリスはもともと弊社で最も人気のある車種ということもあり、一部改良の発表以降、注文が殺到しています。

反響が非常に大きく、すでにハイブリッド車については年内の販売枠がなくなっており、メーカーが増産しない限り2026年度分は売り切れに近い状態となっております」

また、具体的にどのような点が評価されているのかについては、以下のように述べています。

「ハイブリッド車に新採用された電動パーキングブレーキ機能がとても好評です。

お子様が独立され、大きいクルマからのお乗り換えを検討されているご年配のお客様からは、『サイドブレーキをかける操作が不要になり、運転がとても楽になった』というお声を多く頂いています」

購入層やその他の装備への反応については、次のような声もあるようです。

「初めてお車を購入される若い方からも多くの引き合いを頂いています。『コンパクトで小回りが利き、かつ価格が抑えられているのが嬉しい』というお声が目立ちますね。

また、一部改良後に標準装備されたディスプレイオーディオについても、『スマホを繋ぐだけで簡単にナビが使えるのが便利』と、機能面を高く評価してくださるお客様が多いです」

ヤリスの価格（消費税込）は、169万7300円から288万4200円となっています。

2025年の販売台数1位という実績に加え、今回の改良でさらに進化したヤリス。その使い勝手の良さと最新装備の魅力により、今後もコンパクトカー市場の主役として君臨し続けそうです。