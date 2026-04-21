退職したあとになって、「辞めて正解だった」と確信する瞬間があります。それは新しい職場に入ったときではなく、前の会社の“ある対応”を知ったときかもしれません。今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、かつての上司からの電話で思わず言葉を失ったエピソードです。一本の電話で、主人公は退職判断が間違っていなかったと悟ります。ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。○本当にあった退職クイズ「元上司