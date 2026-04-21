『MFゴースト 3rd Season』で声優に挑戦するなどマルチに活躍する相沢菜々子が、21日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】天木じゅんのグラマーボディも！表紙を飾ったのは瀬戸環奈同誌では、9頭身の超絶スタイルがまぶしいランジェリーグラビアを披露。インタビューでは、趣味が高じてライフワークともなっている、カメラへの思いを語っている。同誌にはそのほか、瀬戸環奈、天木じゅんらも登場している。