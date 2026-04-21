◆クイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）今週、国内Ｇ１はひと休み。香港ではＪＲＡ海外馬券発売対象レースとなるチャンピオンズデーのＧ１・３競走（２６日、シャティン競馬場）が行われる。クイーンエリザベス２世Ｃでは、昨年の天皇賞・秋を制したマスカレードボールが香港最強馬のロマンチックウォリアーに挑戦する。壁は果てしなく高い。マスカレードボールの今年初戦のク