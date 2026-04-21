JRA・G1シリーズの谷間となる今週は香港の一大イベント、チャンピオンズデー（26日、シャティン）が組まれている。今年もJRAが3競走の馬券を発売し、計6頭の日本馬が出走予定。クイーンエリザベス2世Cにジョバンニを送り出す杉山晴厩舎は先週、ロブチェンで皐月賞を制し、海を越えて2週連続G1獲りを期す。僚馬がつくったいい流れに乗って大舞台へ。担当スタッフを務める大久保勝徳助手（51）が熱く意気込みを語った。頼もしい