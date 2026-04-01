◇アジア・チャンピオンズリーグエリート準決勝神戸1―2アル・アハリ（2026年4月20日キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）4度目の挑戦も跳ね返された。神戸の悲願「アジアNo.1」はまたも叶わなかった。前回王者のアル・アハリ（サウジアラビア）に逆転負け。FW武藤嘉紀は目に涙を浮かべた。5万人超を超える完全アウェーでの一戦。前半は理想的な展開だった。31分にDF永戸勝也のFKをFW大迫勇也がヘディン