コートジボワール代表
『コートジボワール代表』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
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ビニシウス・ジュニオールがRマドリードと6年の延長契約を締結
2032年まで残留が決まり「あと6年、そして永遠に」とSNSに投稿したという
スポーツ報知
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ヴィニシウスがレアルと6年の契約延長に合意、新年俸は約43億円に
新年俸は約43億7000万円で、アーセナルへの移籍危機を回避したとのこと
東スポWEB
2026年8月6日
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レアル・マドリードがディオマンデを史上最高額となる227億円超で獲得
移籍金は約227億円で、契約期間は2033年6月末までの7年間となる
SOCCER KING
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Rマドリードがクラブ史上最高額256億円でヤン獲得、争奪戦を制す
移籍金はクラブ史上最高の約256億2000万円とジ・アスレチックが報じた
スポーツ報知
2026年8月1日
2026年7月17日
2026年6月19日
2026年6月18日
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八百長で逮捕報道のコートジボワール代表FW 次節ドイツ代表戦は欠場へ
SOCCER KING
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コートジボワール代表FW、八百長か 北中米W杯前…仏リーグ・アン試合で疑惑
theWORLD（ザ・ワールド）