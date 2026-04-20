リバプールのGKギオルギ・ママルダシュビリが負傷し、病院に搬送されたことをアルネ・スロット監督が明かした。英『リバプール・エコー』が伝えている。GKアリソン・ベッカーが負傷離脱中のリバプールでゴールマウスを託されているママルダシュビリ。19日に開催されたプレミアリーグ第33節エバートン戦でも先発出場を果たし、好セーブも披露していた。しかし、前半29分にFWモハメド・サラーの得点で先制して迎えた後半9分に