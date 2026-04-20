インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「えくぼがかわいい女性芸能人」ランキングを投票で募っています。2026年4月20日時点で集まった151票でのランキングを紹介します。【写真】「えくぼがかわいい女性芸能人」の“近影”を公開！トップ3全員も！3位は、俳優の多部未華子さんでした。回答者からは「キリッとした表情と、笑顔になった時にできるえく