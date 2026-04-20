『ロングレッグス』『THE MONKEY ザ・モンキー』のオズグッド・パーキンス監督が手掛ける悪夢的ホラー『KEEPER/キーパー』（原題：KEEPER）が５月29日(金)より公開される。本作はいわゆる“山小屋モノ”のホラーとして幕を開けるが、その後は予測不能の展開を迎え、あらゆる常識やホラーの約束事が通用しない極限の恐怖が待ち受けているという。とある週末、都会暮らしのアーティストのリズは、恋人の医師・マルコムから交際１周年