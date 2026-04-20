モデル・女優の三吉彩花（２９）が２０日、ＳＮＳで「Thisisanannouncementofmynewlife」（私の新しい人生についての発表、お知らせ）として、タトゥーを入れたことを発表した。首の付け根あたりから腰にかけて、背中にすっと１本の線が延びたように描かれ、誕生花というタチアオイが描かれている。三吉は６月１８日に３０歳の誕生日を迎える。ＳＮＳには長文の英語でメッセージを掲載。「物心ついた頃から、私