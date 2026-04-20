2025年度の東京23区の新築マンションの平均価格は、3年連続で1億円を超え、過去最高を更新しました。不動産経済研究所によりますと、2025年度の東京23区の新築マンションの平均価格は、前年度に比べて18．5％上昇し、1億3784万円でした。1億円を超えるのは3年連続で、調査開始以来、最も高い水準です。また、首都圏の平均価格も、9383万円となり、過去最高だった前年度から15．3％上昇しています。不動産経済研究所は、今後の見通