タレントの手越祐也（38）が、4月12日放送の『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）に出演。スタジオにも約6年ぶりに登場し、話題となっている。手越は放送前日の11日、Xで《大好きなファミリーとほぼ元カノに会いに行ってきました笑》と投稿。《こういう幸せな想いを出来るのはいつも支えてくれてる人や仲間と大切な視聴者の方のお陰です》と感謝を綴ると、約12万件の“いいね”が寄せられ、《ずっとずっと待ってたよ》《イ