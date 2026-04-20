司馬遼太郎没後30年を記念する文藝春秋PLUSの対談企画に、俳優の東出昌大氏とお笑いコンビ・Aマッソの加納愛子氏が出演。自身の読書遍歴とともに、愛する司馬作品3作を語った。歴史嫌いの少年がページをめくるきっかけとなったのは、病に伏した父の書棚だったという。（全2回の1回目／続きを読む）【動画を見る】東出昌大が選ぶ“司馬遼太郎ベスト3”「歴史嫌いだった自分の目を開いてくれた」父の書棚で出会った“ダイナミック