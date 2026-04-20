俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜後10：15）の第2話が、19日に放送され、予告なしでの新キャラ登場、2話にしてキャラ変など、一気の展開となった。放送後にその様子が分かる場面カットが追加解禁された。【場面カット】ドラマ『エラー』けんけん（藤井流星）は妻子持ちだった…妻と子どもと3ショット同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる