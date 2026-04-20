全日本空輸は２０日、国際線の運賃に上乗せする「燃油サーチャージ」の上限額を引き上げ、５月発券分から前倒しで適用すると発表した。日本発の欧州・北米路線の４月発券分は３万１９００円だが、５〜６月発券分は５万６０００円となり、現行の上限額の５万５０００円を上回る。燃油サーチャージは、燃料価格や為替の急激な変動に対応するため、航空会社が運賃と別に旅客から徴収する追加料金となる。中国や台湾に向かう路線