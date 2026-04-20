東京・千代田区の議員会館で刃物を持っていたとして現行犯逮捕された男が、「片山さつき議員に面会する」などと説明していたことが分かりました。20日午前9時45分ごろ、千代田区の参議院議員会館から「金属探知機で刃物を発見した」と警戒中の機動隊員に連絡がありました。50代の男が手荷物検査を受けた際、刃渡りおよそ17センチのサバイバルナイフが見つかり銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されました。けが人はいませんでした。男