MLBナ・リーグは日本時間20日、各地で5試合が行われました。西地区では、首位ドジャースが今季初の2連敗で通算15勝6敗。先発した佐々木朗希投手は、5回途中3失点で今季初白星とはならず。直近10試合で9勝1敗の2位パドレスが0.5差で迫りました。中地区は全チームが貯金とする混戦模様。レッズが3連勝で首位を維持する中、鈴木誠也選手が所属するカブスは貯金3で4位につけています。東地区は依然としてブレーブスが独走。5連勝で2位