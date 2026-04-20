警視庁によると、20日午前9時45分ごろ、東京・永田町の参院議員会館で、刃物が見つかったと、関係者から警戒中の機動隊員に連絡があった。同庁は、その刃物を所持したとして、銃刀法違反の疑いで、自称50代の男を現行犯逮捕した。