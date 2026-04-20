お笑いタレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める19日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行SUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。広島カープのレジェンド、衣笠祥雄さん、達川光男氏との思い出を語った。この日のメールテーマは「バッジ」。リスナーから「僕が小学生の頃、広島東洋カープの子どもファンクラブに加入していました。自由席は全試合無料、5回観戦したら1個カープのバッジがもらえてました」とメールが寄