お笑いタレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める19日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行 SUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。広島カープのレジェンド、衣笠祥雄さん、達川光男氏との思い出を語った。

この日のメールテーマは「バッジ」。リスナーから「僕が小学生の頃、広島東洋カープの子どもファンクラブに加入していました。自由席は全試合無料、5回観戦したら1個カープのバッジがもらえてました」とメールが寄せられると、広島出身で大のカープファンの有吉は「俺ファンクラブは入ったことないけど。衣笠さんと握手する機会があった時に、俺、手つねってやって『いてっ！』って言わせたことあるけど」と大笑いした。

また「『鉄人』って呼ばれてた衣笠が俺に手つねられて『痛い』と言った。非常に自慢話でしたけど」と冗談めかした。

さらに「あと達川さんなんかね」と達川氏にも言及。「私、高校の時それこそ年間30試合ぐらい行ってましたから」と振り返り「達川さんが初めてお会いした時『なんかお前、俺のことヤジ飛ばしてなかったか？声聞いた感じだと』って。よく飛ばしてました」と明かした。

有吉は「（達川氏の）冗談もあるんだけど『何か聞いた声じゃのう。お前、俺にヤジ飛ばしてなかったか？』って。すいませんって」と笑っていた。