白泉社のマンガサイト「花とゆめ＋（プラス）」が、きょう20日オープンした。あわせて、コミチによる出版社およびウェブトゥーンスタジオ向けマンガSaaS「コミチ＋」の導入およびサイト運営支援が提供されることが発表された。【画像】キャラ大集結！アニメ続編楽しみ『暁のヨナ』イラスト『花とゆめ』は創刊から50年以上にわたり少女漫画の可能性を切り拓いてきた雑誌。「花とゆめ＋」は、雑誌連載中作品やWebオリジナル作品