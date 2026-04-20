２０日午前、上越市大貫の高速道路上を走行中の普通自動車がクマ１頭に衝突する事故がありました。事故があったのは、上信越自動車道上り線で、上越ＪＣＴから上越高田ＩＣの間の高速道路上です。警察によりますと２０日午前９時半前、普通自動車の運転手から「午前９時１０分頃、高速道路を運転中、体長約１メートルのクマ１頭と衝突した。その後、クマは左方向へ立ち去った」と１１０番通報がありました。この事故により、