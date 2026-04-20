BSテレ東は26日午後2時から、ランナーに向けたランナーのための新番組『ランナーズサロン』を放送する。初心者ランナーのゆうちゃみが、五輪4大会出場の福士加代子や“公務員ランナー”川内優輝に指導を受け、人生最長ランニングに挑戦する。【番組カット】楽しそう！タンクトップ姿で福士加代子とランニングするゆうちゃみ年4回の放送を予定し、それぞれの季節に合わせて、ランニングを始めたくなる、ランニングをもっと楽し