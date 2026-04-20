「楽天５−８ロッテ」（１９日、楽天モバイル最強パーク）まさかの逆転負けで２連勝でストップ。楽天はデーゲームで首位ソフトバンクが敗れ、勝てば２２年６月２３日以来、１３９６日ぶりの単独首位に立つはずだったが、逃してしまった。三木監督は「あとひとつ勝つの大変だなと思います」と振り返った。３点リードの八回、勝ちパターンの継投が裏目に出た。２番手・鈴木翔は１死一、二塁から藤原に右前適時打を浴びて降板。