ことしのゴールデンウイークは、群馬県で昔懐かしいレトロ列車が走ります。JR東日本が公開した「GVレトロぐんま水上」は、群馬県の高崎駅と水上駅の間で運行される臨時列車で、「旧型客車」と呼ばれる昭和初期の雰囲気が残る客車を、最新型の機関車がけん引します。なかでも事前予約制のラウンジカーは、レトロな雰囲気を残したまま、ゆったりとした座席配置に改装されていて、スイーツなどの軽食も楽しめるということです。JR東日