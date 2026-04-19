現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演している尾上右近のコメントが公開された 。 参考：菅田将暉、『豊臣兄弟！』竹中半兵衛の役作りを明かす仲野太賀から“ギーク”の助言も 本作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長の波乱万丈の生涯を描いた物語。主人公・木下小一郎（豊臣秀長）を仲野太賀、秀吉（木下藤吉郎）を池松壮亮が演じ、脚本を『半沢直樹』（TBS系）、『おちょやん』（NHK総合）などの八津弘幸が担当