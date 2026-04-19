体のゆがみは腰痛や肩こりなどさまざまな症状を引き起こしますが、実は「太りやすさ」に直結しており、放置すると代謝が20％も低下するといわれています。自分の体がゆがんでいるかどうかを確認するには、どうすればよいのでしょうか。体のゆがみを簡単に調べる方法について、用賀きくち内科 肝臓・内視鏡クリニック（東京都世田谷区）院長で総合内科専門医、消化器病学会専門医の菊池真大さんが解説します。 【要注意】えっ…ヤ