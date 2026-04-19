バスケットボールりそなＢリーグ１部（Ｂ１）ＳＲ渋谷が１９日、アウェー横浜ＢＣ戦に７０―６７で勝利。昨年に日本代表デビューした期待のポイントガード（ＰＧ）のジャン・ローレンス・ハーパージュニアは、相手ＰＧの安藤誓哉と日本代表同士で火花を散らした。ハーパージュニアは第１クオーター（Ｑ）から先発出場し、先制点を許した直後に３点シュートを鮮やかに決めた。安藤とのマッチアップでは、激しく体をぶつけ合い、