◇JABA日立市長杯選抜野球大会準決勝東芝4―1SUBARU（2026年4月19日日立製作所野球場）東芝が4―1でSUBARUを下し、決勝進出を決めた。「6番・DH」で出場した中村浩人捕手（29）が3安打1打点。チャンスメークあり、タイムリーありで、大河原正人監督の期待に最高の結果で応えた。「バントかと思ったのですが、大河原さんが“打ってこい”という指示だったので、なんとかつなげようという意識はありました。結果的につなげ