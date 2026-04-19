【スポーツ時々放談】【スポーツ時々放談】錦織圭の復活が見えてこない背景 会場どころかプレスルームの雰囲気まで異常に暗い漫才がつまらなくなった。こわもての大統領や総理大臣のせいではなく、SNSだ。炎上嫌さに皮肉もギャグも鈍り、堅苦しくていけない。錦織圭も振り回された。ツアー下部大会、サラソタオープンに1カ月ぶりに出場。事前に「引退試合」と報道された──。「大会ディレクターが錦織の引退試合と言った」と