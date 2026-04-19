【イスラマバード＝溝田拓士】レバノン南部の村で１８日、イスラエルとレバノン両国の監視や平和維持を担う「国連レバノン暫定軍」（ＵＮＩＦＩＬ）の部隊が発砲を受け、国連によると１人が死亡、３人が重軽傷を負った。フランスのマクロン大統領はＳＮＳへの投稿で死傷者が仏軍兵士と明かした。国連によると、部隊は不発弾処理の作業中だった。マクロン氏は「あらゆる状況から、責任は（レバノンの親イラン勢力）ヒズボラにあ