ＡＫＢ４８・小栗有以が公開したオフショットに絶賛の声があがっている。小栗は１９日までに「ＧｉｒｌｓＡｗａｒｄｅｖｅｌｙｎｒｉｅｎｄａ楽天カードステージありがとうございました！とっても可愛いお洋服で春夏も楽しみぃ今年も大好きなガルアワに出演させて頂けて幸せです」とつづり、花柄のふわふわ白ワンピースを着た姿をアップ。イエローのジャケットにブラックのスカートを合わせた姿も披露した。この