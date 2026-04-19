【桧山珠美 あれもこれも言わせて】フジテレビ大型改編の行方は…先陣「SUNDAYブレイク.」初回からでつまずき、早くも漂う暗雲「SUNDAYブレイク.」「上田晋也のサンデーQ」。今春スタートした日曜の新番組が揃いも揃ってつまらないのはどうしたものか。新番組を標榜するからにはどこかに新しさを期待したいが、あるのは既視感のみ。どこかで誰かがやっていたものの寄せ集めの感じ。フジテレビ系朝7時からの「SUNDAYブレイク.」。