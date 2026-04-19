ダンスチーム・アバンギャルディの地上波初冠番組となる、ABCテレビ『爆踊！アバンギャルディ 昭和歌謡の宴』（毎週月曜深0：00〜0：30※関西ローカル）の20・27日放送回にシンガーソングライター・渡辺真知子が登場する。【番組カット】グループの原点・渡辺真知子との出会いに感激するakane「迷い道」や「かもめが翔んだ日」など日本のポップス史に残るヒット曲を送り出し、今なおパワフルな歌声で聴衆を魅了し続ける歌