レースクイーン（レースアンバサダー）の央川かこ（31）が18日までに、インスタグラムを更新。自動車レーススーパー耐久シリーズのコスチューム姿を披露した。央川は「スーパー耐久鈴鹿明日の決勝21号車はST−3クラス2番手からのスタートです」と伝え、コスチューム姿を披露した。そして「明日も暑くなりそうなので、サーキットに来られる方はしっかり暑さ対策をしてレース楽しみましょう」と呼びかけた。この投稿に「めっちゃ