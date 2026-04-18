「シャネル（CHANEL）」が、ゲームのあらゆる側面を探求、再解釈した限定ウォッチコレクション「CHANEL COCO GAME CAPSULE COLLECTION」を発表した。4月14日から販売を開始している。【画像をもっと見る】新作コレクションは、スイスで開催中の「Watches and Wonders Geneva 2026」で披露。チェスとウォッチを融合した「THE CHESSBOARD」をはじめ、「ガブリエル ロング ネックレス」や「COCO GAME ロング ネックレス」、「プル