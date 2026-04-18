シャネル、ゲームから着想したウォッチコレクション発表　チェスやネックレスも

「シャネル（CHANEL）」が、ゲームのあらゆる側面を探求、再解釈した限定ウォッチコレクション「CHANEL COCO GAME CAPSULE COLLECTION」を発表した。4月14日から販売を開始している。

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新作コレクションは、スイスで開催中の「Watches and Wonders Geneva 2026」で披露。チェスとウォッチを融合した「THE CHESSBOARD」をはじめ、「ガブリエル ロング ネックレス」や「COCO GAME ロング ネックレス」、「プルミエール COCO GAME リング」といったアクセサリーのほか、各種ウォッチをラインナップする。

世界1点限定の「THE CHESSBOARD」は、台座に黒曜石、チェスボードの盤面にはブラックとホワイトのセラミックを使用し、周囲をダイヤモンドで装飾。メゾンの世界を象徴する、パリ・ヴァンドーム広場の円柱やトルソー、キングのライオンといった32個の駒を揃え、最強の駒であるクイーンとしてガブリエル・シャネル（Gabrielle Chasnel）が登場する。クイーンはダイヤモンドのセッティングでツイードを表現したスーツをまとい、スーツの縁取りや帽子のリボンにはブラックをあしらった。駒のベース部分には25mm径のウォッチダイヤルが隠れている。

また、ガブリエル・シャネルが座る台座にダイヤルを収めたネックレス型ウォッチ「ガブリエル ロング ネックレス」（8943万円）や、ガブリエル・シャネルがビデオゲームの世界から飛び出したかのようなピクセルアート風の「COCO GAME ロング ネックレス」（4257万円）、八角形のブラックのラインが印象的なシークレットリング「プルミエール COCO GAME リング」（3916万円）を発表。それぞれ世界5点限定で販売する。

ガブリエル・シャネルが文字盤から彫刻のように浮かび上がる「ガブリエル ウォッチ」（4851万円）、ガブリエルを文字盤に配置した「J12 COCO GAME」（2640万円）、チャームをマットホワイトのJ12のリュウズに吊り下げた「J12 COCO GAME チャーム」（2046万円）、ハートのクイーンとしてガブリエル・シャネルを描いた「ボーイフレンド COCO GAME」（1107万7000円）は、それぞれ世界55本限定。そして明暗のコントラストが織りなす美しさを表現した「J12 X-RAY COCO GAME」（1億4476万円）は、世界12本限定で展開している。

◾️シャネル：公式サイト