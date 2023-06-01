[4.18 プレミアリーグ第33節](スタンフォード ブリッジ)※28:00開始<出場メンバー>[チェルシー]先発GK 1 ロベルト・サンチェスDF 3 マルク・ククレジャDF 21 ヨレル・ハトDF 27 マロ・グストDF 29 ウェスレイ・フォファナMF 7 ペドロ・ネトMF 8 エンソ・フェルナンデスMF 10 コール・パーマーMF 25 モイセス・カイセドMF 41 エステバンFW 9 リアム・デラップ控えGK 28 テディー シャーマン=ロウDF 4 トシン・アダラバイヨDF