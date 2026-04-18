アイドルグループ・乃木坂46の梅澤美波が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に登場した。梅澤はグループメンバーとして最後の大型ファッションイベント出演となり、ファッションショーステージのトリを華々しく飾った。【全身ショット】華やか！ウエディングドレス風ワンピで登場した梅澤美波「rienda」のステージでは、青の肩出しワンピースに白のチュ