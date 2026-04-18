乃木坂46梅澤美波、卒業前ラスト『ガルアワ』ファッションステージで大トリ ウェディングドレス風ワンピースで華やかに飾る
アイドルグループ・乃木坂46の梅澤美波が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に登場した。梅澤はグループメンバーとして最後の大型ファッションイベント出演となり、ファッションショーステージのトリを華々しく飾った。
【全身ショット】華やか！ウエディングドレス風ワンピで登場した梅澤美波
「rienda」のステージでは、青の肩出しワンピースに白のチュールがまるでウェディングドレスのようにたっぷりとつけられた、トリにふさわしい出で立ちで登場。ランウェイトップではあふれんばかりの笑顔をふりまき、最後は20周年を記念した2と0を手で作り、ステージを後にした。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務めた。
【全身ショット】華やか！ウエディングドレス風ワンピで登場した梅澤美波
「rienda」のステージでは、青の肩出しワンピースに白のチュールがまるでウェディングドレスのようにたっぷりとつけられた、トリにふさわしい出で立ちで登場。ランウェイトップではあふれんばかりの笑顔をふりまき、最後は20周年を記念した2と0を手で作り、ステージを後にした。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務めた。