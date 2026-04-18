4月18日、福島競馬場で行われた7R・4歳上1勝クラス（牝・ダ1150m）は、小林美駒騎乗の8番人気、ホーリーブライト（牝5・美浦・竹内正洋）が勝利した。クビ差の2着にキャリーグレイス（牝4・栗東・寺島良）、3着にプルミエールパス（牝5・栗東・河嶋宏樹）が入った。勝ちタイムは1:09.2（良）。1番人気で丹内祐次騎乗、ペイシャマリーン（牝4・美浦・菊川正達）は10着、2番人気で菊沢一樹騎乗、フラッシュポイント（牝4・美浦・