4月18日、福島競馬場で行われた7R・4歳上1勝クラス（牝・ダ1150m）は、小林美駒騎乗の8番人気、ホーリーブライト（牝5・美浦・竹内正洋）が勝利した。クビ差の2着にキャリーグレイス（牝4・栗東・寺島良）、3着にプルミエールパス（牝5・栗東・河嶋宏樹）が入った。勝ちタイムは1:09.2（良）。

1番人気で丹内祐次騎乗、ペイシャマリーン（牝4・美浦・菊川正達）は10着、2番人気で菊沢一樹騎乗、フラッシュポイント（牝4・美浦・西田雄一郎）は8着敗退。

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8番人気の伏兵

小林美駒騎乗の8番人気、ホーリーブライトが勝利して同騎手は今年の8勝目をマークした。道中は後方4、5番手の内から。厳しいポジションを追走するも、勝負どころで上手く外へ持ち出し、大外からグングンと進出。直線では素晴らしい伸び脚を見せ、ゴール寸前できっちり差し切った。

ホーリーブライト 22戦2勝

（牝5・美浦・竹内正洋）

父：マクフィ

母：ラブリランテ

母父：ディープブリランテ

馬主：船越伸也

生産者：船越伸也