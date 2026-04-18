胎内市で伝統行事「シャングシャング馬」が行われました。鈴をつけ装飾された馬が急斜面を駆け上がる様子に会場から歓声が上がりました！ 【桶屋美圭アナウンサー】 「きょうの主役はきれいな装飾の馬具をつけたこちらの馬！本番に向けて気持ちを高めています」 五穀豊穣などを祈る胎内市下赤谷集落のこの伝統行事は、農耕馬が減ったことで一度途絶えましたが、馬の養老牧場の呼びかけで11年前に復活しました。注目は神社