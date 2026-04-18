大相撲春巡業の朝稽古で相撲を取る琴桜（左）＝埼玉県所沢市大相撲の春巡業は18日、埼玉県所沢市で行われ、大関琴桜が同じ埼玉栄高出身で幕内の王鵬、大栄翔と9番取り、8勝1敗だった。春場所は10勝で8場所ぶりの2桁勝利。夏場所（5月10日初日・両国国技館）に向け「満足していないし、目指すのは優勝だけ。難しく考えず、シンプルに勝負する」と意気込んだ。今回の巡業では四股やチューブトレーニングなどで基礎運動を徹底して